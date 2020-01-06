今年金鼠年過得早，百貨業福袋已有不少家開賣了，遠百（2903）旗下新竹大遠百的金鼠福袋已賣第8年，今年總獎值高達266萬元，其中普獎2000元禮券的中獎率高達4成，也成了全台買福袋抽獎中獎率最高一家。

遠百2019年個體百貨營業額上看440億元以上，今年預計元月19日信義A13店正式開幕，有助業績挹注40～50億元年營業額，而使得遠百個體業績備受期待；而相對各店拚業績也是各有招術，像新竹大遠百推出福袋預購已施行第八年，深受消費者喜愛，不需漏夜排隊即有機會抽中10.9萬紅利券等八項大獎，今年總獎值更高達266萬，其中普獎商品券中獎率高達4成，更備受矚目。

新竹大遠百指出，自1月1日起至24日期間凡持全館當日單筆消費滿588元以上發票，即可以現金2,000元預購福袋一份，袋袋均有價值超過2,000元以上的實用好禮，1月25日大年初一還有機會將10.9萬元紅利券、LG 65吋液晶電視（價值4.2萬）、時尚精品3C家電等八項大獎帶回家，八項大獎中獎機率高達0.9％，限量1,000份。

(工商 )