瞄準春節送禮商機，全家6日宣布，即日起至2月11日推出餅乾、零食、補品、玩具等近150項禮盒，其中，首推全家自有品牌FamilyMart Collection五福臨門堅果禮盒，以及跟鮮乳坊合作的FamilyMart Collection鮮乳手作蛋捲禮盒，且兩款皆取得「雙潔淨」標章，讓民眾送得健康、吃的安心！

全家表示，據銷售統計，年節禮盒以餅乾、蛋捲等零食類最受歡迎，銷售占比超過60％，其中又以200～400元的價格帶接受度最高，今年全家特別因應健康趨勢，推出兩款FamilyMart Collection禮盒，分別是「鮮乳手作蛋捲禮盒」主打100％使用鮮乳坊鮮乳的高優質蛋捲，全程不加一滴水；「五福臨門堅果禮盒」內有帶殼杏仁果、開心果、腰果、原味杏仁、蔓越莓等，簡單調味又美味。

全家指出，即日起至2月11日購買禮盒有多重優惠，其中，1月22日前享指定商品任選2件9折早鳥優惠，1月23日至2月11日可享指定商品任選2件95折、3件9折；另，2月11日前使用全家自有行動支付工具My FamiPay、Fami錢包支付禮盒，可享指定商品單件9折優惠、購買指定補品禮盒則加贈點數。

此外，瞄準走春出遊商機，全家也指出，今年特別在全台台鐵、高鐵等共37家店舖，推出老楊方塊酥、福義軒福椒蘇打餅、金門高坑牛肉乾等多款地方名產；全家台鐵板橋車站店、台鐵北店、台鐵新高鐵店也推出海邊走走蛋捲、金鴨鹹蛋黃炸魚片等人氣夯品，滿足民眾出遊團聚需求。

(工商 )