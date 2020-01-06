1月6日是二十四節氣中的小寒，上璽中醫診所院長余雅雯指出，冬至過後到農曆過年是一年最冷的時節，也就是「三九天」，其中，第一個節氣就是「小寒」，古有「冬補三九、夏養三伏」的說法，在這段時間，最適合養腎溫補、冬藏養生，並且要留意氣溫變化。

雖然近年來台灣的冬季溫度已經沒有過去那麼寒冷，但一旦寒流來襲，氣候驟降，一不注意就容易流鼻水、咳嗽、打噴嚏，甚至引發心血管疾病，因此「保暖」仍是養生重點。

飲食上，余雅雯指出，溫補入腎食材是首選，可運用深黑色的中藥材包括杜仲、何首烏。根據《神農本草經》、《本草綱目》的記載，黑色食品有益肝補腎、活血養顏、治虛弱、延緩衰老等功效。

從現代科學研究來看，許多黑色食品具有清除體內自由基、抗氧化、降血脂、抗腫瘤、美容等多種保健作用，中醫藥理作用所謂的「延緩衰老」，在營養學的研究就是捕抓自由基或清除自由基等抗氧化作用。

黑芝麻種皮中水溶性的黑色素物質，含有多酚類及單寧類物質，是主要的抗氧化活性來源。（圖片來源：pixabay）

常見的黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑棗與黑糯米等含有大量葉綠素，屬於黃酮或類黃酮化合物的天然色素，這類元素具有廣泛的生物活性，包括抗病毒、抗發炎、抗過敏，以及促進血管擴張等作用。

此外，黑色食品營養成分本來就豐富，含有大量蛋白質、脂肪、胺基酸、維生素、礦物質與微量元素，更富藏膳食纖維、不飽和脂肪酸、活性多醣、維生素A、C、E、生物鹼等功能性營養。就算經食品加工，也因為穩定性高，容易保留原料的天然色素，更棒的是，價格也很親民。

黑豆杜仲烏骨雞湯。（圖片來源：高北雁）

黑豆杜仲烏骨雞湯（4人份）

材料：黑豆4兩，杜仲3錢，紅棗10粒，雞腿1支（烏骨雞入腎，更適合）

調味料：鹽1小匙，料理酒1大匙

做法：

1.黑豆用乾鍋先乾炒到微裂。（快速關鍵：先乾炒）

2.杜仲、紅棗用清水快速沖淨。

3.雞腿切塊，以熱水川燙後瀝乾。

4.將所有備妥的食材加6碗水以大火煮沸，再轉小火煮約25分鐘，加調味料攪拌均勻，再滾一下即可。

◆特色：黑豆、杜仲補腎，可紓緩腰痠背痛、眼睛乾澀不適。

(中時電子報)