第二選區立委候選人徐定禎6日騎乘蝸牛車穿梭大湖鄉。（徐定禎團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

民進黨第一、二選區立委候選人羅貴星、徐定禎，頻獲黨內要角南下輔選，兩人更全力催票疾走地方，6日羅貴星以車隊掃街、徐定禎深入鄉鎮舉行問政說明會，把握選戰最後期限，貼近選民爭取認同。7日羅貴星、徐定禎再獲副總統候選人賴清德輔選支持，分別以車隊掃街，深入苗栗市、通霄鎮、苑裡鎮拜票。

近日羅貴星展開鄉鎮車隊掃街，抵後龍獲民眾熱情回應，6日一連前往三義、造橋，大力揮著白色大手套，向選民懇請支持，選戰最後倒數期間，也將持續在各鄉鎮安排車隊掃街，勤向選民尋求支持，共同守護台灣、改變苗栗。

徐定禎則勤走社區舉辦問政說明會，並利用空檔騎乘他的招牌「蝸牛車」，爭取勝選。6日徐定禎騎著蝸牛車穿梭大湖鄉大街小巷，晚間再到苗栗市福麗里活動中心、公館鄉仁安村活動中心與支持者座談，傾聽地方聲音。

2人馬不停蹄勤走鄉鎮，向選民懇託支持，盼能共同守護台灣、改變苗栗，強調2020台灣要贏、苗栗先贏。7日10點賴清德一早將於苗栗市與徐定禎車隊掃街，中午10點55分並與羅貴星到通霄、苑裡車隊掃街。

(中時 )