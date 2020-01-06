立委彰化第一選區拚戰激烈，總統府祕書長陳菊6日陪同候選人陳秀寶掃街，到鹿港天后宮祈福，強調這是場不分藍綠、守護民主的選戰；柯呈枋也馬不停蹄路口拜票，晚間總統候選人韓國瑜妻子李佳芬也來站台助講，呼籲票投國民黨讓空汙執政下台。
陳秀寶挑戰柯呈枋，把選戰主軸和總統大選緊扣，越來越緊繃，陳菊6日上午站上陳秀寶車隊沿街拜票，並在鹿港天后宮主委張偉東、民進黨中執委林益邦、彰化縣議員葉國雄、楊妙月、尤瑞春和前文化局長陳文彬等人陪同下到天后宮上香，支持民眾爭相握手，隨後並廟方進行座談。
陳菊表示，這次選舉對於台灣主權和自由民主非常重要，對每個候選人都盡心盡力全力輔選，希望彰化鄉親支持陳秀寶，中央到地方一條心，讓陳秀寶有機會到中央，扮演為彰化鄉親爭取交通、基層建設等預算的重要角色。
對於媒體提問，韓國瑜台灣中邪說，陳菊表示，「這是很封建的說法」，國家高級將領發生不幸空難，大家都非常沈痛、說不出的悲傷，「如果今天把不幸的事件用這樣的字眼，我認為非常不適當，我想我不願意評論。」並強調台灣社會要走正確的道路和進步的思維，參與政治的目的，無非是希望台灣社會更公道、更和諧且有是非，「所以用任何手法，不能改變台灣根深蒂固對政治的要求。」
柯呈枋6日白天也馬不停蹄到頂番婆、鹿和路的重要路口等處拜票，頻頻對過往民眾低頭彎腰，懇託支持，他表示當上立委才10個多月，日夜打拚，已經服務上千案件了
，希望鄉親繼續支持。
李佳芬和縣長王惠美和前縣長卓伯源、阮剛猛等，晚間也到和美鎮為柯呈枋站台，痛批要讓民進黨空汙執政下台，呼籲鄉親繼續支持最認真的柯呈枋，讓他繼續連任，民意代表就是要能吃苦、苦民所苦，柯呈枋有行政經驗，擔任立委這10個多月來，相信認真服務熱忱大家都看見了，讓他繼續當王惠美最有力臂膀，為建設彰化爭取更多預算和福利。
(中時 )
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