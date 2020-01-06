總統府祕書長陳菊陪彰化縣第一選區候選人陳秀寶掃街，到鹿港天后宮上香。（吳敏菁攝）

總統候選人韓國瑜妻子李佳芬和縣長王惠美和前縣長卓伯源等替立委第一選區候選人柯呈枋站台、助選。（吳敏菁攝）

立委彰化國民黨第一選區候選人柯呈枋馬不停蹄路口拜票。（吳敏菁攝）

立委彰化第一選區拚戰激烈，總統府祕書長陳菊6日陪同候選人陳秀寶掃街，到鹿港天后宮祈福，強調這是場不分藍綠、守護民主的選戰；柯呈枋也馬不停蹄路口拜票，晚間總統候選人韓國瑜妻子李佳芬也來站台助講，呼籲票投國民黨讓空汙執政下台。

陳秀寶挑戰柯呈枋，把選戰主軸和總統大選緊扣，越來越緊繃，陳菊6日上午站上陳秀寶車隊沿街拜票，並在鹿港天后宮主委張偉東、民進黨中執委林益邦、彰化縣議員葉國雄、楊妙月、尤瑞春和前文化局長陳文彬等人陪同下到天后宮上香，支持民眾爭相握手，隨後並廟方進行座談。

陳菊表示，這次選舉對於台灣主權和自由民主非常重要，對每個候選人都盡心盡力全力輔選，希望彰化鄉親支持陳秀寶，中央到地方一條心，讓陳秀寶有機會到中央，扮演為彰化鄉親爭取交通、基層建設等預算的重要角色。

對於媒體提問，韓國瑜台灣中邪說，陳菊表示，「這是很封建的說法」，國家高級將領發生不幸空難，大家都非常沈痛、說不出的悲傷，「如果今天把不幸的事件用這樣的字眼，我認為非常不適當，我想我不願意評論。」並強調台灣社會要走正確的道路和進步的思維，參與政治的目的，無非是希望台灣社會更公道、更和諧且有是非，「所以用任何手法，不能改變台灣根深蒂固對政治的要求。」

柯呈枋6日白天也馬不停蹄到頂番婆、鹿和路的重要路口等處拜票，頻頻對過往民眾低頭彎腰，懇託支持，他表示當上立委才10個多月，日夜打拚，已經服務上千案件了

，希望鄉親繼續支持。

李佳芬和縣長王惠美和前縣長卓伯源、阮剛猛等，晚間也到和美鎮為柯呈枋站台，痛批要讓民進黨空汙執政下台，呼籲鄉親繼續支持最認真的柯呈枋，讓他繼續連任，民意代表就是要能吃苦、苦民所苦，柯呈枋有行政經驗，擔任立委這10個多月來，相信認真服務熱忱大家都看見了，讓他繼續當王惠美最有力臂膀，為建設彰化爭取更多預算和福利。

(中時 )