農曆過年倒數計時，萊爾富宣布，今年採「門市現場販售」與「專刊預購」雙管齊下，推出超過200款年節特色禮盒選擇，讓顧客不論是孝親、客戶送禮或登門拜訪親友，都能送得體面又大方，其中，即日起至2月11日止，門市現場販售逾百款精選暢銷餅乾、零嘴、養生、酩酒與玩具等禮盒，售價169元至1,700元，購買指定禮盒享2件95折、3件（含）以上9折優惠。

萊爾富指出，萊爾富會員購買指定海苔與蛋捲禮盒，還享有會員限定優惠2件9折，結帳時使用萊爾富HiPay，或指定銀行信用卡，單筆消費滿250元，再送25元萊爾富現金抵用券。

除了店內現場精選的特色禮盒，萊爾富也推出「年貨大街」預購專刊，收錄上百項各式熱銷零嘴、冰品甜點、美味茶點、卡通肖像、精選禮盒、養生飲品、酩酒禮盒、水果禮盒、生鮮肉品、人氣團購商品、3C家電等，售價50元至52,900元，1月28日前購買指定預購商品享2件95折優惠，眾多商品加碼再贈最高5,000 Hi點。

萊爾富指出，預計在多款禮盒及促銷優惠帶動下，今年年節相關商品銷售，可望較去年業績成長1～2成。

(工商 )