國民黨提名副總統候選人張善政今晚接受美國之音主持人樊冬寧專訪表示，韓粉的網路聲量大，民進黨就說都是對岸來的，也不停地說網軍來自中國滲透，可是現在被抓到的都是在幫蔡英文總統的楊蕙如們。

張善政指出，前年高雄市長選舉韓國瑜勝選，結果民進黨說是靠中國網軍幫助衝高網路聲量，國民黨才贏，可是截至目前為止，蔡英文政府都拿不出中國滲透介入選舉的證據。

張善政說，日前蔡英文總統競辦發言人林靜儀，接受德國之聲專訪時說「統一是叛國行為」引發爭議，也為此辭去發言人職位，但民進黨並未交代是否認同這樣的說法，蔡英文總統應出面說明讓大家放心。

張善政認為，每次台灣大選必談統獨，但現在根本不是時候，因為短時間內都不會有具體的結果，現在的人也沒資格替下一代做決定，當前最重要的就是搞好經濟。

張善政表示，國民黨的競選口號「台灣安全 人民有錢」，淺顯易懂，不需要再多說。而民進黨這次喊出「2020 台灣要贏」，但贏了以後要幹嘛？民進黨根本沒有說明。

(中時 )