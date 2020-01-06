翁重鈞（右）要民眾全力支持林國慶（左）。（呂妍庭攝）

國民黨今晚在嘉義市金山路舉辦「團結之夜－庶民站出來」造勢晚會，國民黨不分區提名人翁重鈞助講時，他先對簡明廉、許能通及他們的支持者說聲「抱歉」；翁說，山區只有林國慶才有可能打破明文規定，他們必須犧牲小我，完成大我，呼籲大家一定要支持3號林國慶，讓林國慶高票當選，打破明文規定。

翁重鈞強調，20年來嘉義人共同的願望，就是「打破明文規定！」，現在有2個選擇，一是支持陳明文；另一個是打破明文規定，實現大家多年共同的願望；另外，在嘉義縣海區，4年前他原本期待蔡易餘能為人民做事，但他卻提同婚法案、一例一休等，因此，他希望民眾一定要支持2號立委候選人王啟澧，讓他進入立法院，改變不合理的法案。

國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧疾呼，在民進黨執政下，經濟蕭條、人民生活困苦，人民沒飯吃，民進黨卻很多肥貓，雖然嘉義縣是綠色大縣，不過，這次很多鄉親都跟他說，再也不要民進黨被騙，民進黨施政，讓他們都覺得很無感，因此2020年一定要政黨輪替。

(中時 )