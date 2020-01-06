于正分享的真實故事引起網友熱議，他秒刪貼文。（圖／翻攝自微博）

大陸知名編劇兼製作人于正，曾寫出《笑傲江湖》、《延禧攻略》、《皓鑭傳》等作品，近來他透露正在寫一個時裝劇劇本，且取材於真實故事，未料網友看完他描述的內容，瘋猜男女主角應是陳曉、趙麗穎，在網上造成熱烈討論。

于正昨在微博分享新劇其一單元《緣》的故事大綱，男女主角因為一部戲結緣，後來又合作另一部戲生情，「女孩很愛男孩，男孩覺得快要窒息了，女孩愈來愈紅，男孩想證明自己卻始終停留在原地，然後不告而別，分手了。」多年過去，雙方各自成家，「某一天男孩喝醉了酒，告訴他們共同的好友，他心裡始終愛著這個女孩，但那個時候年紀太小，太任性……。」

于正再發文否認網友猜測。（圖／翻攝自微博）

雖然于正PO文後又秒刪，但不少網友已開始猜測，他所說的男女主角就是陳曉、趙麗穎，兩人先後合作過《宮鎖珠簾》、《陸貞傳奇》，當時緋聞傳得沸沸揚揚，但近年兩人也各自與陳妍希、馮紹峰結婚生子。

對於貼文引起廣大迴響，于正今再發文：「沒有沒有，不是不是，散了散了！寫的時候沒想到你們說的那2位。」並表示原本貼文只是想介紹新劇主角，沒想到被誤會，「要是給任何人帶來困擾我很抱歉，不過不能怪我，我哪想得到那麽多？你們腦洞太大了，所以～還是散了吧。」

(中時電子報)