國民黨今晚在嘉義市金山路舉辦「團結之夜－庶民站出來」造勢晚會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、無黨籍嘉義縣第二選區立委候選人林國慶先後上台助講；林國慶痛批，百姓生活很苦，陳明文卻只拚著賺錢，陳明文不僅高鐵300萬解釋不清，還有5筆土地、14棟房子等，今天地震剛好發生在14點53分，一定是「天意」，諷刺陳明文只顧著賺錢，卻不顧人民。

曾銘宗助講時說，他在嘉義縣溪口鄉出生，蔡政府選前大撒支票，但大南方計畫把嘉義市跳過，根本把嘉義人當作二等公民，嘉義市爭取多年的鐵路高架化，最後竟要讓嘉義市自籌，蔡政府真是是太可惡，因此，要把嘉義出生的傅大偉、王啟澧、翁重鈞送進立法院，讓他們一起進國會。

蔡政府執政近3年半「無法無天」，民眾只是用line表達意見，就被約談，現在反滲透通過後，更有可能隨時被叫去約談；這次國民黨政黨票號次為9號，象徵「長長久久」，大家一定讓國民黨長長久久、國會過半，改變這些不合理的法條。

(中時 )