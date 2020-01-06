美軍駐肯亞軍事哨所遭到索馬利亞青年黨(Al Shabaab)的炸彈襲擊，最新的消息稱，造成一名美軍士兵和兩名承包商的喪生，還有六架飛機與直升機被受損與摧毀。其中美軍德哈維蘭(de Havilland)Dash-8渦輪螺旋槳飛機遭破壞，是最大的損失，這型飛機是當地美軍重要的情報收集機。

The Drive報導，這場襲擊發生在2020年1月5日，早先曾報導青年黨攻擊肯亞曼達灣美軍基地(Manda Bay military airstrip )，該基地位在索馬利亞邊界西南約100公里。肯亞警衛部稱「青年黨只炸毀了一個油罐車」，但是後續消息則並非如此，美軍與肯亞都有人員傷亡，而且受損飛機數量很多。

襲擊中有1名美國軍人和兩名國防部承包商喪生，另有兩名美國軍人受傷，現已知2名傷者正在好轉中，已後送準備返回美國。

#US @USAfricaCommand acknowledges #AlShabaab attack at Manda Bay Airfield #Kenya [L] - refutes exaggerated claims by group [R] https://t.co/YJob2RNVrm pic.twitter.com/ufLpblB3PH — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 2020年1月5日

目前尚無關於肯亞傷亡的消息，但該國當局表示，隨後發生的小規模衝突，至少擊殺8名青年黨恐怖分子。

美軍非洲司令部(AFRICOM)的聲明說：「青年黨今天對美軍基地的襲擊，動用了炸彈與小口徑武器射擊。他們曾一段突破防線，所幸之後肯亞國防軍和美國非洲司令部，擊退了青年黨的襲擊....有6架民用飛機在某種程度上受到了損害。」

損害的程度仍不清楚，不過青年黨隨後公布了一些攻擊照片，其中最清楚的是他們正在破壞德哈維蘭Dash-8 飛機，他們試圖往駕駛座丟燃燒物。

這架Dash-8 型號DHC-8-202，屬於美國特種作戰司令部（SOCOM），經過相當大的改裝，添加電子戰的雷達、電波天線、傳感器等等設備。

青年黨這次成功摧毀或損壞美軍飛機和其他資產，是該組織近年特別大膽的一次行動。美軍在當地的實力很有限，大約只有100人。

(中時電子報)