街口集團日前刊登「託付寶」廣告打出「可享有比銀行定存更好的1.5％年收益」，卻再度踩金管會紅線，證期局今(6)日至街口投信進行全面的人員、資訊、作業調查及詢問，雙方衝突一觸即發，街口支付6日也發布聲明，宣布街口集團執行長胡亦嘉7日起將代理街口投信董事長。

由於街口託付寶廣告日前在捷運站、各辦公大樓刊登廣告，卻引發廣告偷跑上線，以及架構不清、違反法令規定等問題，再度踩到金管會紅線。街口支付則是3日發出新聞稿指出，託付寶廣告由街口集團「街口金融科技股份有限公司」所刊登，非本公司負責；此外，託付寶服務中「街口電子支付股份有限公司」僅依法令從事代理收付經核准金融商品之款項，不涉及基金代銷。

胡亦嘉代理街口投信董事長一事，金管會證期局表示，投信董事長雖為「備查制」，但胡亦嘉僅為大股東之一，不是完全持有投信，等街口投信將人事案送審後，金管會會判斷其專業資格與適格性，給予准駁。

街口支付6日發布聲明指出，街口集團尚未發布託付寶服務，由街口金融科技上刊的相關廣告內容也未違法，證期局卻率隊前往街口投信對人員、資料進行調查及詢問，但街口投信已於2日公告託付寶與刊登廣告無關，街口投信也一直合法營運，完全沒有違規行為。

街口表示，街口投信員工遭到金管會證期局如刑事偵查般的分開訊問、強硬要求員工撰寫自白書，調閱所有營運相關資料，且金管會證期局進行前述突襲查核，不僅未檢具法律面理由，也嚴重妨礙合法營運公司日常經營與運作，如此獨裁的做法，令人無法接受。

街口指出，街口集團執行長胡亦嘉為保護街口投信員工，正式改派街口投信的法人代表，現任街口投信董事長高武忠不再具有董事身分，自1月7日起，由副董事長胡亦嘉暫為代理街口投信董事長職務。至於街口託付寶相關細節，將由胡亦嘉於1月8日產品發布會親自向外界說明。

(中時電子報)