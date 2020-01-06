熱斃了，雪梨野生動物園餵動物吃冰消暑 21:382020/01/06 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳洲動物吃冰消暑。（圖／Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲東南部野火持續肆虐，已燒掉1.5個台灣大的土地面積。在高溫與強風助長下，居民返家遙遙無期，而野生動物成為山火最大的受害者。在雪梨，溫度飆到45度，許多野生動物根本吃不消。雪梨野生動物園工作人員為了替動物消暑，拿出冰鎮西瓜、冰凍的水果等，讓動物吃的不亦樂乎。 Animals at #Sydney Wildlife park get chilled treats as temperatures reach 45°https://t.co/tedoj3n2Z3 pic.twitter.com/ZCthhz2660— Ruptly (@Ruptly) January 6, 2020 (中時 ) #動物園 #動物 #野生動物 也許您會感興趣 推薦閱讀 是真的！澳洲野火燒來了 他帶老虎熊貓回家住 12:352020/01/02 國際 新竹動物園新制服 時尚吸睛 04:102020/01/03 地方新聞 澳洲野火已燒掉1.5個台灣 雪梨日損10億 14:052020/01/03 國際 車發不動掀引擎蓋 見不速之客嚇傻 14:122020/01/03 搜奇 猛禽紅隼掛網落難 金管處野放返大自然 15:332020/01/03 生活 樹傳怪聲他抬頭 驚見巨蟒盤據超乎想像 16:242020/01/03 搜奇 捷運動物園站前燒紙 男：為動物祈福 17:042020/01/03 社會 野火燒出健康危機 04:092020/01/05 產業特刊 野生動物永遠的靠山 鱷魚先生家族救援火災受傷動物 17:592020/01/05 國際 河馬泳池納涼 留破百公斤「謝禮」 16:052020/01/06 日常 國際熱門新聞 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 - 國際 青年攻擊肯亞美軍基地 6飛機遭摧毀 - 國際 伊朗彈道飛彈部隊已進入備戰狀態 - 國際 膽敢挑戰王后地位 網瘋傳泰王廢妃已死 - 國際 主僕不同調，蓬佩奧忙於收拾殘局，川普卻頻頻給他打臉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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