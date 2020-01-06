澳洲東南部野火持續肆虐，已燒掉1.5個台灣大的土地面積。在高溫與強風助長下，居民返家遙遙無期，而野生動物成為山火最大的受害者。在雪梨，溫度飆到45度，許多野生動物根本吃不消。雪梨野生動物園工作人員為了替動物消暑，拿出冰鎮西瓜、冰凍的水果等，讓動物吃的不亦樂乎。

Animals at #Sydney Wildlife park get chilled treats as temperatures reach 45°https://t.co/tedoj3n2Z3 pic.twitter.com/ZCthhz2660 — Ruptly (@Ruptly) January 6, 2020

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