香港醫官局表示，至6日中午為止，香港公立醫院在24小時內共新增6名曾到訪武漢的病患，全部患者情況穩定。這使得由武漢返港的旅客罹患肺炎病癥的案例至今增至21例，其中有7人已治癒出院。

據《東網》報導，新增的6名患者曾於過去14天到訪過武漢，返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，括3男3女，年齡介乎2歲至65歲之間，全部人情況穩定，正接受隔離治療。

衞生防護中心表示，除昨日(5日)已公布的9歲男童外，另外5宗個案中，一名2歲男童感染的是人類偏肺病毒，另一位65歲男病人則感染甲型(H3)流感病毒。

而其中一位5歲女童的樣本證實對呼吸道合胞病毒呈陽性，另一41歲女病人證實感染人類鼻病毒或腸病毒。至於昨日曾一度失聯的20歲中文大學女學生，則證實對腺病毒和冠狀病毒OC43呈陽性反應。

到6日晚間8時，網上流傳再多2名中文大學內地女生上月曾到武漢，本月返回香港，但當中一人出現咳嗽病徵，兩人已送往醫院診治，經初步化驗為感染腺病毒及OC43型冠狀病毒，屬常見人類感染的病毒，目前留院治療。

(中時電子報)