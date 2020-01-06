最近屢傳民眾因網路言論而被警察「查水表」案例，國民黨今天召開「行政機關濫訴破壞言論自由」記者會，出示民進黨原先主張修正《社會秩序維護法》的提案，但執政後又提案把假消息列謠言，要求納入《社會秩序維護法》查辦，是兩套標準！強力抨擊「民進黨與共產黨的距離這麼近」。對此，周錫瑋稍晚在臉書上再度譴責「蔡英文有點擔當好不好？」

國民黨今天召開「行政機關濫訴破壞言論自由」記者會，周錫瑋質疑，民眾僅僅是在臉書轉貼、按讚、按表情符號，也被傳喚，難道轉傳、按讚就要被抓？為何不抓網軍假圖工廠，只抓無辜老百姓？

記者會當中指出，尤其對比「黑韓」的言論卻是無人處理的狀態，怒指蔡英文政府不採加強宣導作法，而是堅持告發庶民，造成民眾寒蟬效應，心態可議！記者會中指出過去民進黨立委還曾主張「傳播謠言也是言論自由」，如今兩套標準？

記者會後，周錫瑋在臉書上PO文，他說這段時間他跑遍全台灣，有了以下心得要告訴大家，那就是「支持統一」或「支持獨立」，都不該是構成「叛國」的條件。藍綠統獨，都是這片土地的人民，我們必須用「愛與包容」來超越這一切。

周錫瑋接著話鋒一轉，反問民進黨，「真的要為了『非核家園』，把台灣弄得霧濛濛？真的要為了『台獨黨綱』，把子弟推向戰場？」

周錫瑋怒問:「蔡英文有點擔當好不好⋯？」他細數出「你們已經執政三年了，從『一例一休』，到『反滲透法』，哪一個不是貫徹你蔡英文的想法？」嘲笑蔡英文們卻老是只會推責說「千錯萬錯都是『馬英九』的錯」，「不如你意就說是『阿共仔』的陰謀？」

(中時電子報)