國民黨候選人張瀚天6日晚間舉辦「瀚我1起來」園遊會、演唱會活動，縣長王惠美助陣。（吳敏菁攝）

前立委法院長王金平也為張瀚天站台、助講。（吳敏菁攝）

選戰進入倒數，彰化縣第二選區選戰激烈，國民黨候選人張瀚天6日晚間舉辦「瀚我1起來」園遊會、演唱會活動，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬、彰化縣長王惠美和王金平都到場張瀚天助陣、打氣，現場熱鬧滾滾；李佳芬還幽默鼓舞張瀚天堅強，現在被抹得最黑的是韓國瑜夫妻，王金平已肯定張瀚天，一旦進入立法院，會把所有傳授給他，讓他快上軌道。

張瀚天6日造勢晚會，人朝熱絡，金曲獎台語男歌手翁立友、向蕙玲、謝金晶等人演唱。還有園遊會端出各式各樣美食。

彰縣長王惠美強烈推薦張瀚天，指出張瀚天當選兩屆議員，第二屆票數成長，衝中選區第一高票，代表民眾對他服務的肯定，卻被抹黑，拜託鄉親要選給可以幫助惠美的人，希望彰化大建設，就是因為欠立委幫忙，這次要讓國民黨過半，不能讓民進黨鴨霸。

李佳芬表示，彰化縣長很委屈，高雄也是經費都拿不到，來彰化非常感概，彰化縣在發展最快是空汙，看到黑濛濛一片，執政黨應該要愛民如子，怎麼現在肺腺癌多到數不清？這個執政黨太讓人傷心，這次選舉知道瀚天夫妻很委屈，鼓舞張瀚天要堅強，表示天下最黑是韓國瑜夫妻，第二名才是你張瀚天。不要擔心，人若走得正，不怕樹尾做颱風，台灣幾十年說台灣錢淹腳目，縣在眼屎淹腳目，一定要讓空汙執政下台，把選票投給最拚、最認真張瀚天和韓國瑜，政黨票投國民黨。

民進黨陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠和陳素月大型造勢晚會則安排在7日在彰化市精誠夜市舉辦「勇敢自信、護台同行」，總統蔡英文、副總統賴清德、交通部長林佳龍、行政院副院長陳其邁和前行政院長游錫堃都會到場助陣開講。

(中時 )