民進黨彰化縣議會黨團痛批兒少福利政策急轉彎。（吳敏菁攝）

彰化基督教青年會（YMCA）與彰化縣政府簽訂「彰化縣兒少中心」合約到期，今年未續辦該標案，民進黨彰化縣議會黨團6日不滿政策急轉彎，天天喊窮，不該讓社福打折，縣府強調，仍在重新業務的內容，而兒少福利中心所有服務都不打烊，權益不受損。

這次標案停止一度引起社工痛批說停就停，民進黨彰化縣議會總召尤瑞春、賴澤民等6日更連袂痛批政策急轉彎轉，去年度議會審查縣府經費、包括福利經費都審核通過，說停就停，要如何交代？

賴清美指出，窮不能窮教育，不能苦小孩，是什麼理由一夕間收回來？不是都做得好好？難道「不喜歡就換掉？」

據了解，彰化基督教青年承包兒少館業務，聘請1位督導、4位社工和辦理活動，去年包括人事、活動，編列年度經費400多萬元；彰化基督教青年會自2005年起承辦「溪湖區婦幼福利中心」、2016年起改制「彰化縣兒少中心」，前後14年。

彰化縣政府社會處表示，該委外工作一直屬年度標案，考量業務調整，今年尚未設計標案，但兒少中心業務持續運作，1督導、3社工，加上兒少代表委員會聘任1社工，加總人數不變，所有服務不打烊，服務中個案也持續由縣府社工服務權益不受損。

縣府表示， 弱勢兒童課後照顧方案，今年度仍補助彰化縣基督教青年會持續辦理，仍可運用中心場地，縣府也將研議提高補助費用，降低該會自籌款壓力，提供更優質之課後照顧服務。

至於，委託案社工人員之權益問題，依勞動基準法辦理，該會依提供非自願離職員工資遣費，縣府也會持續連結勞工處就業服務資源，提供轉職諮詢及就業輔導。

(中時 )