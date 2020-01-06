把握選前黃金周，台中市立委第四選區民進黨候選人張廖萬堅（左），6日上在南屯區議員張耀中的陪同下，在南屯區展開掃街拜票，有支持者比出六號手勢，表達支持。（黃國峰攝）

2020大選，選前黃金周進入最後衝刺，台中市立委第四選區民進黨候選人張廖萬堅，6日上午及下午各有一場車隊在南屯區掃街遊行，期許宣傳車深入各鄉里，增進能見度抓住區里民的心，國民黨候選人黃馨慧則有前台中市長胡志強、邵曉鈴賢伉儷，到西屯區大石里活動中心為她站台助選，指出黃馨慧服務，有口皆碑，撥亂反正，大家要支持她進入立法院。

台中市立委第四選區民進黨候選人張廖萬堅，6日上午9：30就與南屯區議員張耀中在寶山里活動中心會合，針對南屯區溪西區域拜票，下午3點則與張耀中再次登上戰車，從市政競選總部出發，沿黎明路往南，主要是針對南屯區舊市區拜票，沿路上有民眾豎起大拇指比出「讚」的手勢，也有駕駛伸手比「6號OK」，沿途有支持者不斷加油打氣。

張廖萬堅表示，此次是第三次參選力立委，最後一個禮拜，就是全力衝刺，於街頭巷內車隊遊行，晚上還多了自行車鐵馬於巷弄間拜票，近距離向鄉親訴求政績，希望因此能繼續支持我連任，能繼續在立法院內，對重大建設有更好的突破；與黃馨慧議員都是基層出身，因此對民意的反應都能迅速切中要點，覺得我在立院的表現，不會有立場，會用專業的角度來針對問題，如空汙、能源政策等等，不會用選舉一刀切，誰執政誰就該負責，例如肺腺癌的問題，絕不是1年2年就會造成，也不完全就是空汙造成，整理環境的改善，大家應該要用專業的數據來看待，不管在朝在野，都希望台灣更好。

為黃馨慧站台的胡志強則說，黃馨慧帶來正能量，台灣需要黃馨慧這樣的立委進入立法院，還以胡氏幽默表示「撥亂反正，正能量」，黃馨慧如果有機會當選，可以幫忙大家撥亂反正，還要讓韓國瑜當選總統，很可信賴的黃馨慧，也可讓韓國瑜好好發揮總統的才幹，大家一起來挺國民黨。

(中時 )