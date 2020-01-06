2020屏東綵燈節。(林和生攝)

2020屏東綵燈節。(林和生攝)

2020屏東綵燈節。(林和生攝)

2020屏東綵燈節。(林和生攝)

2020屏東綵燈節。(林和生攝)

2020屏東綵燈節。(林和生攝)

2020屏東綵燈節6日晚間熱鬧點燈，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫森林、海洋、草原、極地等4大主題燈區，將萬年溪畔打造成夜間動物園，讓前來賞燈遊客感受濃濃派對氣氛。

活動期間共20組動物燈飾散布萬年溪畔的水面上、棧道旁，漫步走在溪畔，仿若進入光之森林，微風輕撫樹上燈飾，光影交錯、搭配自然系輕音樂，充滿輕鬆氛圍。

屏東縣長潘孟安指出，今年特別以「森林動物派對」為主題，邀請大小朋友一同探險「夜間動物園」，就像看美國電影《博物館驚魂夜》一樣，每當夜晚燈亮起，一起帶著童趣與奇幻想像力，捕捉可愛的動物身影。

特別的是，動物們都化成方型、積木的樣子，可愛逗趣模樣，讓人愛不釋手，當點燈啟動那一剎那，大小朋友齊聲開心尖叫，跟著潘孟安腳步，搖身一變成了探險家，展開一場驚奇冒險派對。

屏縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，今年沿著萬年溪畔兩旁人行道，布建超過1公里的繞樹燈，以香檳金、珊瑚橘2種浪漫色系妝點；燈節期間，縣府還規畫屏東市接駁專車，路線自屏東轉運站發車，行經勝利星村和萬年溪沿畔，讓來訪遊客能一次遊逛屏東市「勝利星村」、「屏東聖誕節」和「屏東綵燈節」3大燈節活動。

(中時 )