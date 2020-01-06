日本首相安倍晉三6日舉行新年記者會。據共同社報導，對於因美國和伊朗對立而緊張升溫的中東局勢，安倍表示「對現狀深切擔憂。應該避免事態升級，將要求所有相關方盡力於外交努力」。而針對派遣海上自衛隊赴中東，他指出「將確保日本相關船舶的航行安全」，表示不會改變旨在收集情報的派遣方針。

這是美軍斬首伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊馬尼後，安倍首次對中東局勢表明看法。雖然安倍正在為1月中旬訪問沙烏地阿拉伯等展開協調，但在美伊間發揮橋樑作用變得更加困難。

另外，在美朝無核化談判陷入停滯的形勢下，安倍明確稱將爭取與北韓領導人金正恩無條件直接會晤，謀求解決綁架日本人問題。他還表示將透過擴大《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP，台灣稱CPTPP，《跨太平洋夥伴全面進步協定》）成員國以及東亞《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）談判，「作為自由貿易的旗手發揮領導作用」。

相較於日本，據韓聯社6日報導，美軍斬首伊朗軍頭蘇萊馬尼為中東局勢蒙上戰爭陰影，令受邀巡弋荷姆茲海峽的南韓政府陷入沉思。南韓總統府青瓦台6日下午召開國家安全保障會議（NSC）常委會，首要議題便是出兵荷姆茲的問題。

美伊衝突加劇前，多數輿論預測南韓很可能將正在亞丁灣執行任務的清海部隊移師荷姆茲海峽。實際上由伊軍掌控的該海峽是海灣地區主要的原油通道，而南韓進口原油的七成以上途徑此地。

分析人士普遍認為，因美朝無核化談判陷入僵局，南韓需要下功夫促成美朝坐到談判桌前，政府不能不擺出以某種形式響應美國派兵請求的姿態。但如果南韓派出兵力，可能導致韓伊關係惡化，甚至有可能被捲入戰爭，因此政府就派兵問題持謹慎態度。

(中時 )