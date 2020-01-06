委內瑞拉政府5日宣布涉嫌貪污的議員帕拉（Luis Parra）當選新國會議長，但反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）也在同日宣布當選議長，是委國去年初總統雙胞案後再度鬧雙胞，但外界擔心反對派勢力難以推翻馬杜羅（Nicolas Maduro）政權。

委國總統馬杜羅領導的社會黨政府5日為了防堵反對派議員及瓜伊多參加議長選舉，故意派出軍隊鎮守國會大廈，讓瓜伊多一行人不得其門而入。兩方人馬經過一番纏鬥後，社會黨議員占領國會大廈並以舉手表決方式草率通過由帕拉擔任新議長。

瓜伊多只好率領大批反對派議員前往國內最大平面媒體《國民報》（El Nacional）總部，逕自在辦公室內投票表決，隨後宣布國會167席議員當中有100席都支持瓜伊多擔任新議長。

美國、歐盟以及14個拉丁美洲國家組成的利馬集團（Lima Group）皆在第一時間譴責馬杜羅政權打壓民主政治。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在5日祝賀瓜伊多當選國會議長。

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