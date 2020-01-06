穩懋（3105）6日公布12月營收，達22.91億元，雙率雙增，第四季營收69.04億元，則創單季歷史新高，季增8.15％、年增63.83％，2019年全年營收首度攻上200億元大關、達213.5億元，年增23.42％；全新（2455）12月營收2.25億元，第四季與2019年營收分別以7.43億元、25.31億元，同造歷史新猷。

縱有匯率轉換因子，穩懋12月營收仍繳月增0.1％、年增60.48％佳績，第四季營收季增幅度優於預期的中個位數（4～6％）。穩懋董事長陳進財表示，產能近月來均滿載，產能擴增按計畫推進，預期2020年拉升至4.1萬片，將於第二季貢獻營收；訂單第一季能見度很好。

全新12月營收2.25億元，年增57.72％、小幅月減6.47％，2019年累積營收達25.31億元，年增22.73％。

電子業1、2月將陸續迎接產業盛事CES（美國消費性電子展）及MWC（世界行動通訊大會），市場預期，各家廠商將對智慧家庭（Smart Home）、車用電子及物聯網（IoT）多有著墨，各項新應用將隨5G、Wifi 6等冒出頭，法人認為，對相關族群來說「題材不寂寞」。

供應鏈表示，今年首季就可見各家新機齊發，包括華為的P40、三星的S11，在CES、MWC中勢必掀起話題，並預期2020年Android陣營將前仆後繼推出5G手機，這對化合物半導體族群來說，「都是好事，有Solid demand！貨真價實的需求」。

隨ToF（飛時測距）在Android陣營滲透率的提升，特別是旗艦機種對於VCSEL（面射型雷射）用量的需求高，由於光通訊產品的毛利較RF（射頻元件）高，因此，若產品組合得宜，將有助全新毛利率表現。

(工商 )