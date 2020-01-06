民進黨5日下午在台南平實公園旁廣場，舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢大會。蔡總統從會場後方大進場，她向兩邊民眾揮手致意，支持者爭相趨前握手，短短幾百公尺，花了15分鐘。主辦單位宣稱，現場人數超過15萬人。

不過政治評論家黃暐瀚表示，原本他真的以為，蔡總統的台南造勢大成功，15萬人力挺蔡賴配跟6位立委候選人。但在看完網友從制高點點往下拍的3段影片之後，他驚訝了。

黃暐瀚指出，這是台南，是賴清德的本命區，是綠到出汁的地方。這是蔡總統這次選舉在台南最大的造勢大會。並且，星期天下午是晴天，地上不泥濘，天上也沒下雨。

黃暐瀚分析蔡英文台南場，人多的時候，也是多的，但是居然蔡總統人都還在台上，台下已經幾乎走光光；離開的狀況，確實令人驚訝！

黃暐瀚比較12/29韓國瑜在台中的造勢大會，下雨，地上根本爛泥巴，支持者得從下午淋雨到晚上九點半，才能等到韓國瑜。尤其第二天就是星期一，大家都還得上班，但卻沒有人在韓國瑜演講的時候，整隊離開。

黃暐瀚強調，這就是差別！

(中時電子報)