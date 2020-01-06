2020蔡英文總統及嘉義縣市3位候選人聯合造勢6日晚上登場，蔡英文總統到場前，副總統候選人賴清德率先上場致詞，受到民眾熱烈歡迎，賴清德一一攻破國民黨對反滲透法、查水表等指控，更大力催票，呼籲支持者要讓小英連任外，立院席次也要過半，並喊出雲嘉南高雄屏東6個縣市的區域立委都要全壘打。

賴清德說，習近平已說中國唯一合法的政府是中共，國民黨的總統候選人卻走入中聯辦、支持九二共識，實際上香港反送中已讓大家看到一國兩制是失敗的、九二共識也不可行，台灣不要做第二個香港、西藏，一定要支持堅持主權一寸不讓的蔡英文。

針對國民黨指控「反滲透法比戒嚴更可怕」賴清德說，這代表對白色恐佈完全無知，不是事實，我們看中國是否透過各種管道要滲透台灣，就可以知道反滲透法有沒有存在必要，該法不是反交流，人民還是可以去讀書、就業、創業、宗教文化交流，只要不要接受中國指示或委託的金錢物資，傷害國家安全、破壞民主就好。

賴清德進一步說，國民黨指控民進黨政府查水表，民主是民進黨跟人民好不容易建立起來的機制，是民進黨價值也是台灣的資產，目前針對散佈假消息送辦的已有287件，有攻擊民進黨的案件，也有不少攻擊韓國瑜、國民黨的案件，民主是價值、主權是保障，我們絕對不能退讓。

(中時 )