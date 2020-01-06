就在美國發動空襲炸死伊朗軍方領袖、伊朗揚言採取報復後，伊拉克國會周日通過驅逐美軍的決議，中東緊張情勢進一步升高，全球股市在空單壓境下周一全面下跌，油價一度升破70美元大關，金價跳升近2％，改寫近7年新高。

受新地緣政治利空摜壓，休市近一周的日股周一跳空開低，日經指數收盤重挫450點或1.9％，來到23,204.84點，跌幅居亞股之冠；歐股持續走弱，德國大盤大跌1.6％，法國股市跌1.2％，Stoxx 600歐股指數挫低1.1％。

美股同步開低，道瓊工業指數下挫0.6％，報28,420點，標普5百與那斯達克指數分別下跌0.6％與0.7％。

油金雙雙續漲。布蘭特原油亞洲盤衝破70美元大關，為去年5月來首度重回70美元之上，歐洲盤報69.72美元，大漲1.7％，紐約輕甜原油報63.95美元，漲1.4％。

金價成為市場風險趨避的最大受惠商品，紐約期金盤中升破每盎司1,580美元，創2013年4月10日以來最高，大漲近2％。

伊拉克國會周日通過一項不具約束力的決議，要求政府驅離美軍，美國總統川普聞訊後馬上揚言將發動制裁反制，加上還有伊朗矢言對美報復，使中東緊張情勢進一步升高。

舊金山投資銀行Mattews Asia投資長哈洛克（Robert Horrocks）警告，「中東情勢短期內將不會明顯好轉，若油價持續飆漲，恐將抑制消費者支出，有可能導致美國經濟陷入小幅衰退。」

地緣政治衝突還不僅美伊，土耳其國會日前也授權政府出兵利比亞，利比亞也是石油生產大國，2019年原油日產量約100萬桶。

Saxo銀行商品策略師韓森（Ole Hansen）指出，「當前正值高度的不確定性，全球經濟現況並不是太強，此時油價飆漲確實不利經濟成長。」

(工商 )