（富士達保經深耕桃竹地區，成立首間「育成暨教育訓練中心」。 圖／富士達保經提供）

富士達保經首間「育成暨教育訓練中心」1月正式啟用，6日舉辦開幕茶會，多家產壽險公司代表皆蒞臨祝賀，包含富邦人壽、新光人壽、臺灣人壽、國泰人壽、全球人壽、友邦人壽、明台產險、安達產險等保險業者共計19家，並與現場百位富士達同仁一起見證富士達保經的嶄新一頁。

富士達保經桃竹地區「育成暨教育訓練中心」位於桃園頂級商辦大樓「中悅世界中心」，擁有絕佳地理位置及優美環境，未來將成為職場育成的最佳搖籃。

有鑑於新營運據點成立初期，辦公室開銷成本龐大，容易造成職場負責人不小負擔，富士達保經為號召更多優秀主管加入富士達安心創業，建立自己的保險事業，特別將自購辦公室改造成類商務中心，分隔出中小坪數的辦公室，提供數個新成立據點一個舒適且價格實惠的辦公環境，協助其在成立階段能夠穩定發展。而辦公室外明亮寬敞的開放區域，也將是業務同仁最佳的保單洽談與增員說明場地，且方便桃竹地區舉辨聯合增員活動，幫助職場持續擴大規模。

除了協助職場育成外，富士達也持續精進人才培訓計畫。該中心特別規劃「教育訓練室」提供桃竹各職場共同使用，增進同仁專業知識，例如舉辦聯合晨會、考照班或商品說明會等。未來也預計運用訓練室拍攝影片製作數位教材，提供全國同仁教育訓練使用，希望藉由數位化的導入更加完善人教育訓練系統。

富士達保經董事長廖學茂指出，富士達深耕桃竹地區多年，已陸續成立六個營運據點並穩定成長。目前桃竹地區共有500多位業務同仁，去年更是繳出總保費6億多元漂亮成績單，特別斥資八千多萬於桃園成立首座「育成暨教育中心」，提供資源協助優秀主管發展事業。

富士達保經近年於北中南等地區，持續購入合適的辦公場所，期望提供各地區職場一個穩定實惠的辦公處所，降低面臨搬遷或租金上漲時困擾與衝擊。之後也預計於台中購入商辦空間，成立第二處「育成暨教育訓練中心」。自購商辦空間除了協助職場茁壯發展，更是顯現富士達保經力求在地深耕、永續發展的決心和願景。

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