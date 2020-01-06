（高雄銀行台北分行喬遷，高雄銀行董事長朱潤逢率經營團隊蒞臨現場。圖／高雄銀行提供）

台北市是台灣的金融中心，高雄銀行在此積極耕耘25年成立三家分行，為持續加強服務客戶，6日將台北分行喬遷至金融機構匯集的南京松江商圈，雙捷運交會的南京松江站步行僅需幾分鐘的「長春金融大樓」，以更寬敞、更舒適的服務空間，提供全方位的金融服務。

高雄銀行原是高雄市政府百分之百投資的銀行，民營化後，高雄市政府仍為高雄銀行最大的股東，高雄銀行並代理高雄市庫，穩健經營，2019年前三季的累計稅後純益5.71億元，每股稅後純益（EPS）0.53元，已經超越2018年一整年的獲利，預計2020年會比2019年更好。

高雄銀行董事長朱潤逢率經營團隊蒞臨現場，為感謝客戶長期支持與厚愛，提供「菁好貸房貸專案」、「精彩貸個人理財貸款專案」、外幣優利定存及基金申購手續費優惠等回饋活動。

朱潤逢強調，高雄銀行將積極擴展金融版圖、大力推動實體分行改造、持續運用新興金融科技、強化數位通路及數位金融的應用與創新、提升金融服務的深度與廣度。

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