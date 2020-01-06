澳洲森林野火已延燒數月，重創東部海岸的觀光和消費者產業，經濟學家警告，野火恐讓澳洲的經濟成長進一步減速，預估澳洲央行可能在2020年上半年降息兩次。

BetaShares Capital首席經濟學家巴薩內斯（David Bassanese）6日警告，野火除了造成生命和財產損失，澳洲應該為經濟成長減速做好準備。

巴薩內斯指出，就宏觀角度而言，野火可能打擊消費者信心，而現階段澳洲的消費者信心相當脆弱，將成為經濟成長的重大阻力。

巴薩內斯並表示，澳洲央行應該做得更多，預期2020年上半年央行可能降息兩次。鑑於澳洲經濟成長力道疲弱，在野火發生之前，巴薩內斯便預期央行還會再降息兩次，2月降息的機率很高，另一次可能在未來幾個月宣布。

巴薩內斯認為，央行接下來將討論量化寬鬆，購買政府公債壓低長期利率，這將是下半年的談話重點。

澳洲央行在2019年三度宣布降息，12月的例會將基準利率維持在0.75％不變。澳洲央行先前曾表示，不希望利率低於0.25％。

巴薩內斯指出，澳洲的利率目前已位在歷史低點，換言之，央行已經沒有太多降息空間，最多只能再降息兩次。

另外，澳洲總理莫瑞森（Scott Morrison）宣布將在未來兩年額外提撥20億澳元（約14億美元），作為災後重建支出。

根據官方數據顯示，森林野火至少造成24人死亡，約2,000棟房屋慘遭祝融，數千人撤離家園。截至5日，重災區維多利亞省與新南威爾斯省多達數萬戶停電。

澳洲往年夏季都會發生森林大火，但乾旱和高溫氣候讓野火季提前來臨。科學家表示，人為因素造成的全球暖化助長野火，外界殷殷敦促澳洲政府對抗全球暖化。

(工商 )