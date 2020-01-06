研究機構IHS Markit最新報告顯示，歐元區12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.8，優於初值的52.4和11月終值51.9。儘管歐元區製造業仍然積弱不振，但拜服務業PMI強彈所賜，12月綜合PMI上升至50.9，優於11月的50.6。

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