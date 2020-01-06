歐元區12月服務業PMI 升至50.9 23:342020/01/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 研究機構IHS Markit最新報告顯示，歐元區12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.8，優於初值的52.4和11月終值51.9。儘管歐元區製造業仍然積弱不振，但拜服務業PMI強彈所賜，12月綜合PMI上升至50.9，優於11月的50.6。 (工商 ) #pmi #服務業 #歐元區 #12 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電子零件》系統電去年前11月每股淨損1.57元 08:522020/01/02 財經 勞動基金截至11月績效破10％ 大賺逾4千億 10:322020/01/02 生活 搜尋黑鷹迫降2官兵 基隆特搜隊馳援 11:502020/01/02 社會 大量解僱人數創史上新高 勞動部積極推動入廠查訪機制 11:502020/01/02 財經 張善政再幫林金結站台 誓言拿下勝利 17:052020/01/02 政治 壽險業大賣股債 銀行存款2個月暴增6400億 18:002020/01/02 財經 退撫基金前11月賺538.72億元 18:592020/01/02 財經 國銀大豐收 11個月賺贏107年全年 20:002020/01/02 財經 《經濟》商業服務業景氣降速續緩，預測今年偏樂觀 12:162020/01/03 財經 三星2／11上午11時發表新一代Galaxy S 旗艦手機 19:252020/01/05 國際 財經熱門新聞 資金燒光死一片！ 336家新創陸企瘋搶市卻倒閉 - 財經 2020年想賺大錢？美媒曝必學5招 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。