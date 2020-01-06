日本航空自衛隊將要進行戰後首次改名，新的名稱為「航空宇宙自衛隊」。此一名稱被認為是跟隨美國成立太空軍後，在太空的領域中將與日本進行防衛合作，因而需要增加相關太空防衛項目而更改名稱。

《騰訊新聞》引述日本《讀賣新聞》獨家報導，日本政府正準備將「航空自衛隊」更名為「航空宇宙自衛隊」，最快將於2021年完成更名。此次改名是日本航空自衛隊1954年創立以來首次更名，此次更名的核心目的是將航空自衛隊的任務中增加「宇宙空間」這一概念，明確宇宙空間也是防衛領域的一部分，此外還要強化日本在宇宙空間的防禦能力和控制力。

報導說，日方希望最早於2021年就完成更名。日航空自衛隊目前定制員額約4.7萬人，其中一些類似警戒監視的任務在以後可以實現無人化後，節省出的約3成人力，轉移至執行太空方面的任務。

今年日本航空自衛隊將先創立20人規模的「宇宙作戰隊(暫定名)」，自衛隊的首支「宇宙部隊」則計畫將於2023年擴充至120人，並開始執行宇宙監視任務。最終，日本將於2026年左右向太空發射衛星，監視可疑衛星等太空防衛目標。

報導指出，日本航空自衛隊的更名早有先兆。早在去年9月17日，日本首相安倍晉三就曾在防衛省舉行的自衛隊高級幹部會議上表示，「發展成為航空宇宙自衛隊不是夢話。」

(中時電子報)