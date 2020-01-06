大選進入倒數衝刺階段，國民黨遊行車隊6日晚間在高雄市國民黨部集結出發掃街拜票，此次遊行由李四川、葉匡時兩位副市長領軍，率領高雄市各局處首長，以及現場將近千輛汽機車一起為國民黨總統候選人韓國瑜、第三及第五選區立委候選人黃柏霖、黃昭順拉票助選，現場熱鬧滾滾，候選人在車上不斷揮手鞠躬致意，許多民眾紛紛熱情回應，反應相當熱絡。

(中時 )