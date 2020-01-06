選前決戰周 國民黨部近千輛汽機車集結遊行 22:392020/01/06 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大選進入倒數衝刺階段，國民黨遊行車隊6日晚間在高雄市國民黨部集結出發掃街拜票。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大選進入倒數衝刺階段，國民黨遊行車隊6日晚間在高雄市國民黨部集結出發掃街拜票，此次遊行由李四川、葉匡時兩位副市長領軍，率領高雄市各局處首長，以及現場將近千輛汽機車一起為國民黨總統候選人韓國瑜、第三及第五選區立委候選人黃柏霖、黃昭順拉票助選，現場熱鬧滾滾，候選人在車上不斷揮手鞠躬致意，許多民眾紛紛熱情回應，反應相當熱絡。 挺韓網紅高雄歷史哥：3因素決定大選結果 (中時 ) #候選人 #遊行 #國民黨部 #現場 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅貴星街頭拜票 陳超明現身踢館 09:012020/01/02 政治 區域觀光元年啟動 高雄市副市長葉匡時體驗鳳山、大樹美景 18:472020/01/02 生活 市中運熱鬧開幕 葉匡時喊「運動港都、幸福高雄」 12:342020/01/03 生活 高雄市六選區政見發表會登場 10候選人闡述理念 13:342020/01/04 政治 中選會：網傳學歷動手腳係不實訊息 定予究責 16:082020/01/04 政治 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 陳美雅聊教育 趙天麟拉親子票 01:152020/01/05 地方新聞 高雄市大崗山超峰寺春聯 暗挺韓國瑜意味濃厚 17:312020/01/05 政治 簡明廉批獨厚林國慶 國民黨部：尊重黨員自由意志 17:412020/01/05 政治 揪人下注「魚、菜」 高雄男涉賭交保 13:172020/01/06 社會 政治熱門新聞 蔡英文台南造勢成功？ 黃暐瀚驚訝了 - 政治 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 蔡英文出席劉建國造勢會 演講五分鐘人潮開始退 - 政治 挺韓網紅高雄歷史哥：3因素決定大選結果 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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