日本「NBS長野放送」報導，曾是日本冬季奧運會場的長野市營飯綱高原滑雪場因為經營惡化又找不到新買主，長野市已決定本季過後將結束營業。

今年日本因為暖冬的關係，許多滑雪場都面臨雪量不足的問題，飯綱高原滑雪場的積雪到1月5日達30公分以上後才宣布開始營業，與往年相比晚了半個月左右。

長野市1965年開設飯綱高原滑雪場，由於離市中心近而受到長野市民的喜愛。這裡也曾是1998年長野冬季奧運會自由式滑雪之貓跳滑雪競賽會場，當時日本選手里谷多英奪得金牌也使飯綱滑雪場聲名大噪，1984年最盛時期共有約23萬名遊客造訪。

然而好景不長，近年滑雪客減少，加上雪量不足使得開放滑雪的期間變短，去年的遊客才約2萬9千人。

長野市政府不堪連年虧損而打算將飯綱高原滑雪場轉讓給民間業者，纜車、建築等事實上是免費轉讓。沒想到公開招募至12月27日截止，竟沒有業者感興趣，最後只好忍痛決定，做完今年冬季的生意後便關門大吉。55年歷史的飯綱高原滑雪場之後將恢復成原本的森林面貌。

(中時電子報)