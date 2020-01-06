大人的行為很容易影響小孩的觀念，一名網友在臉書上抱怨，日前她在某個兒童遊戲區，竟看到有自私的媽媽用私人物品霸佔整排座位，甚至對方小孩詢問原因時，他竟回，「這樣等下才可以坐啊」，這讓原PO相當傻眼，連底下網友都直呼，「家長的教育不能等」。

原PO在臉書社團《爆料公社公開版》貼出兩張照片，只見兒童遊戲區外的等候坐椅都被物品給占滿。原PO爆料，日前在遊戲區看到有媽媽用物品霸佔整排位子，甚至還回頭告訴原PO，「小姐，你要是腿痠的話，我可以先讓你坐一下，我要去哺乳室」，這句話當場讓原PO傻眼並向對方冷笑兩聲。

女網友抱怨有家長自私佔整排位，做了最壞身教。（摘自臉書《爆料公社公開版》）

原PO透露，對方小孩還問，「為什麼東西都要放椅子上？」，沒想到大人竟理直氣壯回答，「這樣等一下才可以坐啊！」，這讓原PO感嘆，可以做好榜樣給孩子看嗎？

照片及故事一曝光，底下網友紛紛留言，「好糟糕的身教」、「自私，最壞的示範」、「沒水準的恐龍家長還真不少」、「整個放一排也太誇張」。

(中時電子報)