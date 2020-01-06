民進黨蔡英文總統、副總統候選人賴清德大造勢，與嘉義縣市立委候選人陳明文、蔡易餘及王美惠同台。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市大造勢晚會，人潮擠滿現場，支持者大喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

民進黨總統候選人蔡英文6日晚上舉辦嘉義之夜大造勢活動，蔡英文批韓國瑜用所有時間罵她，卻沒有說明國政，她與與副總統候選人賴清德及嘉義縣市3位立委候選人同台，營造大團結的氣氛，再三催票固票，疾呼「這個月回家2次」，「凍蒜」歡呼聲帶動高昂氣勢。

蔡英文說，她的對手具體政見沒幾條，辯論會、政見會，也沒有說明國政，把所有的時間都拿來罵她，總統是要負責解決問題，他解決問題的方法在哪？如果他解決問題的方法，是推翻她所有的改革，這不是解決問題的方法。

蔡英文說，民進黨執政把台灣經濟從亞洲4小龍吊車尾，拚到現在第1名，農產品、觀光拚國際市場，不要被鎖在中國，但有股力量一直要拉台灣走進中國，這不是台灣人民要的。

蔡英文說，民進黨失敗了，會反省，會改革、改變，競爭後會團結，但國民黨不會，這次總統勝選，把嘉義縣市3位立委候選人送進國會，國會過半，總統的權力不會被扯後腿，就能守住台灣的民主自由。

蔡英文說，選戰的關鍵就投票率，打電話給我們在外面讀書工作的年輕人，這個月要回家2次，一次是為國投票，一次是回家團圓好過。

主辦單位表示，現場擺放5000張椅子，人潮不斷湧進，現場約有1萬2000人至1萬5000人，包括觀看直播的人潮約10萬人，人氣爆到最高點。

(中時 )