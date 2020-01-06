周二(7日)全台各地大多屬於多雲到晴的穩定天氣型態，僅花、東一帶雲量稍多偶有零星短暫雨。不過，夜間輻射冷卻影響，尤其西半部日夜溫差大，可達10度左右。西半部空氣品較差，敏感族群出門可戴上口罩。

氣象局表示，白天各地高溫可達25至29度，體感舒適暖和，清晨各地低溫預測約16至19度，由於雲量少、風速也小，夜間輻射冷卻效應易使降溫明顯，沿海空曠地區可能出現14、15度的低溫，尤其西半部日夜溫差大，可達10度左右。

天氣類粉專「台灣颱風論壇」發文指出，周二時各地溫暖的好天氣會持續，但是西部空品不佳，頂多花東一帶有零星短暫雨。新一波冷空氣會在周三時通過，緊接著東北風增強，冷空氣南下，強度會接近冷氣團。

這波冷空氣水氣很少，周三鋒面通過，頂多就北基宜飄一點雨，這波冷空氣預計影響到周五，「台灣颱風論壇」表示，初步看來，周六投票日天氣會相當好。天氣類粉專「天氣風險 WeatherRisk」也指出，「周二晴朗穩定，西半部空氣品質差；周三、周四稍降溫轉乾冷；周五周六 回溫轉晴」。

(中時電子報)