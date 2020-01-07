民進黨主席卓榮泰於6日到基隆陪同黨籍立委候選人蔡適應前往仁愛區掃街拜票。（吳康瑋攝）

選前倒數，總統，立委候選人全力進行最後衝刺，國民黨總統候選人韓國瑜將於7日早上前來基隆為同黨籍立委候選人宋瑋莉站台，除了拜廟外，更會合體舉辦團結大會。民進黨主席卓榮泰於6日來到基隆替同黨籍爭取連任的立委蔡適應前往仁愛區掃街拜票，他指出，基隆市是台北的共同生活圈，他這次回到故鄉是為了守護台灣，而蔡適應也為9日總統蔡英文前來基隆造勢用力宣傳。

宋瑋莉指出，自己長期深耕在地，也最懂民眾需要的是什麼，她強調，對手蔡適應長期讓民眾「找不到」，而在看板的「基隆」兩字用字上還出現明顯錯誤，這種立委到底重不重視基隆，她相信在地的民眾最清楚，而針對日前蔡適應嗆聲說韓國瑜來基隆的行程只有白天兩小時，是「旋風式」的沾醬油行程，她則指出，「蔡以為小英總統9號來陪他，會整晚待在台上嗎？」並指出，蔡陣營以白天、晚上來做假議題，混淆候選人重不重視基隆，根本是典型的楊蕙如般的「民進黨選舉模式」。

宋瑋莉更強調，2020大選最後關頭，對手用議員、里長的建議案做為自己的政績，低估基隆百姓對市政的關注及智慧，讓她非常失望，並指出，同為庶民出生的韓國瑜及自己，絕對比「雙蔡」更懂在地，她也現場允諾，自己上任後會做個「看得到、找得到、感受得到」的立委，要全力為在地市民謀取食、衣、住、行等方面的民生福祉，更呼籲民眾將選票投給9號中國國民黨、2號總統韓國瑜及2號最懂在地的宋瑋莉。

(中時 )