鼠報年來福滿門，春節期間是民眾全家團聚、安排旅遊的最好時節。為了體貼卡友新春旅遊與除舊佈新的採購需求，第一銀行祭出多項優惠好康，不論是量販採購、百貨血拼、網路購物、出國旅遊等一應俱全，最高回饋達17.5％，還有機會將iPhone 11帶回家。

過年圍爐慶團圓，到量販店採買最划算。新春佳節一銀特別在家樂福、大潤發、大買家、頂好等12家連鎖通路舉辦促刷活動，持卡單筆刷卡滿888元(含)以上，贈50元刷卡金；單筆滿1,500元(含)以上，贈100元刷卡金。

另外，一銀與愛買量販共同舉辦春節檔期促刷活動，卡友於指定日期單筆消費滿2,000元(含)以上，除享最高九折優惠(回饋現金抵用券)外，一銀再加贈100元現金抵用券，若刷icash聯名卡單筆滿1,000元(含)以上，登錄再回饋50元刷卡金，回饋率最高達17.5％，讓持卡人賺足回饋。

此外，至新光三越、遠東百貨、漢神、新月廣場等各大百貨買新衣、新家電，除享百貨公司超優折扣外，刷一銀卡最高再享10％回饋，搭配滿額分期零利率專案，歲末除舊佈新立馬省荷包。

選擇「宅在家」享受家居悠閒的卡友，更要善用信用卡優惠過好年。至foodpanda刷一銀卡線上訂餐新戶享單筆滿200元現折100元、舊戶享單筆滿200元現折40元優惠。

此外，在家也能盡享購物樂趣，至PC home與momo購物網，刷卡單筆分期登錄最高享3,000元刷卡金回饋，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡至網購通路消費額外享最高2％現金回饋，回饋率最高達14.5％。

「出國旅遊」在1月31日前至雄獅、可樂、易遊網等20家知名旅行社刷卡最高享千元回饋，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡於國內旅行社及航空公司消費最高再享2％現金回饋。於海外體驗過年氣氛，日韓刷卡購物最高也享3％回饋。

充分享受花錢賺刷卡金樂趣後，一銀再加碼提供卡友最高2％小確幸，刷滿5筆999元即贈統一超商佰元商品禮券；使用分期交易還可以再抽最夯手機iPhone 11。綁定Apple Pay行動支付月月再享百元刷卡金回饋。

(工商 )