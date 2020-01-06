2019年，全球醫療產業併購活動頻繁，帶動醫療類股股價逐步走高，其中，與創新醫療相關的ETFx健康科技指數，累計超過4成。投信法人指出，隨著AI人工智慧、基因體學等技術突飛猛進，將吸引傳統製藥、生技公司目光，併購題材可望延燒，為獲利、股價帶來推升動能。

根據研究機構Dealogic調查顯示，全球製藥、生技業者在2019年已投注3,420億美元，收購中小型的醫療設備、服務相關公司，藉此擴充產品線，該交易金額超越2016年的2,150億美元水準，刷新歷史紀錄。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，過去兩年，醫療產業整併活動一度降溫，但2019年又再度轉熱，主要是因為AI人工智慧、基因體學、免疫療法等新技術出現，而且發展越來越成熟，吸引傳統製藥與生技公司的目光。

常李奕翰表示，藥廠不用從頭開始研發新療法，直接取得新產品或技術，加快開發速度，為中長期發展鋪路，也為醫療產業帶來更大成長機會。

(工商 )