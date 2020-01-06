受到美國與伊朗衝突升溫的影響，雖然全球股市自2020年1月3日開始動盪，但回顧2019全年，亞洲股市的表現卻遠超乎市場預期。受中美貿易戰影響最大的大陸，外資買超當地股市的金額突破500億美元；而受到轉單效應與資金回流的影響，台股全年漲幅表現達23.33％，在亞洲僅次於滬深300指數的36％漲幅。

此外，全亞洲股市除了馬來西亞之外，其餘在2019年都有正報酬表現，就算東協五國全年外資賣超6.7億美元，但泰國、印尼、菲律賓、越南四地的股市卻分別上漲1.02％、1.69％、4.44％與7.66％；此外，香港與新加坡股市分別上漲9.1％與5.0％，可見2019年是亞股的歡喜年。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，過去一年全球經濟放緩，中美貿易紛爭不斷使得市場大幅波動。但另一方面，全球央行齊力推出貨幣寬鬆政策支撐經濟動能，加上民間消費與就業市場仍然強健，企業獲利也相對優於預期，使得2019年全球股、債市都繳出了亮眼的成績單。

許長泰分析，雖然2020年經濟可望較2019年回溫，但仍在成長階段的後期，貿易爭議、英國脫歐後的實際狀況、甚至地緣政治仍將持續影響市場走向。

不過，預期全球央行在2020年仍會維持寬鬆基調，各國政府也可能進一步擴大財政刺激，因此整體經濟不致陷入衰退。換句話說，風險性資產在2020年仍有表現空間，只是波動也不能忽視。因此，建構更加穩建的投資組合，是投資人在2020年最重要的目標。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，主要國家的貨幣政策與財政政策是否能夠搭配得宜，攸關2020年全球資本市場的表現，特別是對亞洲各國來說，儘管表面上央行仍有降息空間，企業盈餘下修也已經見底，但由於亞股在2019年的表現超乎市場預期，所以即便2020年亞洲的景氣相對樂觀，但不排除股市出現震盪的可能。

林雅慧說，中國人行在元旦宣布自1月6日起下調金融機構存款準備金率50個基本點，預計可向金融體系釋放8,000億人民幣流動性，預期在這次人行全面降準後，未來仍須搭配其它季節性的需求釋出長期資金，包括透過MLF(中期借貸便利)與TMLF(定向中期借貸便利)等方式挹注流動性。此外，中美的Markit製造業採購經理人指數重回擴張，所以對於亞洲與大陸A股的後市仍樂觀看待。

許長泰說，展望2020年，「FIT」是投資人最需要關注的三大原則。

F指的是靈活(flexible)建構投資組合，運用各類資產的特性掌握回報並控制波動；I指的是收益(Income)，除了固定收益之外，高股息的股票不僅能在低利率的環境中提供收益，也能提供較其他股票更低的波動度；最後，T指的是主題(Theme)，投資人可以利用不同的成長主題參與長期的投資趨勢。包括科技產業與能源產業結構上的轉變、醫療保健與生物科技長期的創新趨勢、以及亞洲消費升級成長，如健康照護、教育、金融服務和娛樂等。

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