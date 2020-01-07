伊朗與主要6國於2015年達成的核子協議陷入困境之際，伊朗又宣布決定縮減對這項協議的承諾，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天對伊朗的決定表示遺憾。

波瑞爾發推文表示：「針對伊朗最近關於JCPOA（聯合全面行動方案，俗稱伊朗核子協議）的宣布深表遺憾，我們將一如既往信賴國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）的評判。」

他說：「為了區域穩定和全球安全，如今各方全面落實核子協議比以往更重要，我們將繼續與所有締約國共同努力。」

英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國於2015年與伊朗達成大幅限縮核子計畫的協議。

不過伊朗政府表示，在革命衛隊將軍卡西姆·蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭美軍無人機刺殺之後，伊朗將進一步縮減對於2015年核子協議的承諾，鈾濃縮作業將不再受到核子協議限制。歐盟官員憂心此舉將會導致聯合國對伊朗再度實施制裁。

(中央社)