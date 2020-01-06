現場人潮破5萬，謝龍介高喊看不到人潮尾巴。（傅大偉競選團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

謝龍介現場高唱一卡皮箱。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委候選人傅大偉懇求鄉親一定要支持他進國會，改變這些不合理的規定。（呂妍庭攝）

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬帶領台上候選人，向現場的鄉親致意。（呂妍庭攝）

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日到嘉義市為國民黨立委候選人助選，李佳芬怒批，民進黨執政後，以消滅在野黨為主，把所有心力放在鬥爭中，他們眼光看出去，只把老百姓分成藍和綠，現在民進黨執政做不好，就該讓他們下台；如果韓國瑜當選後做不好，4年後也可以讓韓下台。

李佳芬說，本來在民主政治過程中，政黨輪替非常正常，但是絕對不會有一個執政黨上台後，以消滅在野黨為主，她沒想到民進黨重返執政這麼荒腔走板；她強調，一定要讓民進黨看到人民作主的局面，老百姓要的不多，只要安居樂業，還說國民黨消失、中華民國一定會消失，韓國瑜一定可以讓大家看到嶄新的國民黨。

李佳芬先幫嘉義市立委候選人傅大偉、嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧拉票，又稱林國慶為高雄登革熱辦募款，是有情有義的人，因此也要讓他當選。台灣最美的風情就是人文，這樣百姓怎麼會沒有好日子？反問現場的民眾，還要再被蔡英文再騙一次嗎？期待國民黨再度拿回執政權、國會過半。

國民黨嘉義市立委候選人傅大偉痛心地說，人民現在只有一個「苦」字，民進黨通過許多不合理法案，像一例一休，導致勞資雙方都抱怨；年金改革對軍公教不公平；民進黨反對以核養電，造成現在空汙問題嚴重；卡神楊蕙如做不實消息的傳播，讓國家失去一名優秀外交官蘇啟誠。

傅大偉說，民進黨執政多年，弊案纏身，吸走人民多少的血汗錢，他主張一定要恢復特偵組，嘉義建設不能停，嘉義不能成為「悲情城市」，台中鐵路高架化不用自籌，嘉義市卻要自籌，這種標準合理嗎？傅大偉懇求鄉親一定要支持他進國會，改變這些不合理的規定。

(中時 )