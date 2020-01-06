農曆春節就要到了，大家開始整理打掃屋子內外，不過，當你看到自家屋頂」被缺德的鄰居扔下的垃圾「鋪滿」一片狼藉，你的心情大概只有一個「幹」字！有網友在社群PO文，抱怨他家屋頂竟然都是噁心的衛生紙，甚至還有用過的保險套，真是讓他直呼「太誇張」！。

臉書《爆怨公社》今天有社員PO抱怨屋頂，被缺德高樓鄰居傾瀉而下垃圾鋪滿，他說「雖然有跟管理員大哥反應，樓上住戶都會不經意的順便丟個東西下來，但是這次下來的東西太讓我傻眼，po上來抱怨一下。」

原PO的抱怨文刊出，立馬有其他網友附和，紛紛抱怨自己也有這樣的「噁鄰」，有人建議「驗DNA找出孩子的爸」、「到底是誰讓他的子孫流落街頭」？

噁鄰什麼都往外扔？連用過保險套也丟出來了。（圖取自《爆怨公社》）

還有其他網友留言，「我家之前住的地方樓上也是有人很愛這樣丟垃圾，最誇張的是丟過一顆紅西瓜，我差點以為是兇案現場！」

網友反應很是熱烈：

「降落傘啦~~~」

「樓上住戶心裡有病嗎？」

「這就是傳說中的「洨尬鼻」一堆嗎」

「把他用袋子裝起來，貼在佈告欄，寫上誰的子孫請領回」

「現在要過年大掃除就會有那種清洗窗戶陽台把髒水噴到樓下的人出沒了～～」

「以前娘家樓上住戶丟一堆垃圾，最可怕的是丟到起火燃燒，還好我媽有發現趕快滅掉..」。

(中時電子報)