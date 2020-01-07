法國財長樂梅爾（Bruno Le Maire）警告美國，如果美國試圖以「高度不成比例」的關稅，報復法國擬對谷歌和亞馬遜等科技大廠課徵數位服務稅（DST），法國與歐盟將採取反制措施。

樂梅爾在致美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）的信函中表示，「若美國決定就法國數位稅對歐盟採行貿易制裁，在雙方應該團結一致的時刻，將嚴重影響大西洋兩岸的關係。」

樂梅爾在信中指出，法國已就該項議題與歐盟執委會和其他歐盟會員國接觸，後者審慎思考各種方案，維護歐盟的貿易權益。

分析師表示，若是美國對歐盟加徵關稅，歐盟可能反制。樂梅爾預計7日上午在巴黎與歐盟貿易委員哈根（Phil Hogan）會面，雙方將討論可行的方案。

萊海澤預計7日主持公聽會，研議以關稅回應法國數位稅。美國科技業者支持美國貿易代表署（USTR）採取強硬立場，對法國和歐盟的商品加徵關稅。

如果美國與法國皆無意軟化立場，兩國的數位稅紛爭可能演變成大西洋兩岸的貿易戰。自法國宣布對科技大廠開徵數位稅後，英國、澳地利、義大利和土耳其等國家紛紛跟進。

美國貿易代表署在2019年12月公布對法國數位稅的調查報告，美方認定數位稅是「不公平的針對美國企業」，建議川普政府採取報復措施。

樂梅爾在信中寫道，法國數位稅並非針對美國科技大廠，數位稅符合世界貿易組織（WTO）的規範，一旦經濟合作暨發展組織（OECD）完成立法，法國便會撤銷數位稅。

目前已經有超過20個國家開始實行數位稅，或是考慮各自的課稅方法。英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，他將確保臉書、谷歌與亞馬遜等美國科技巨擘做出公平的貢獻。

(工商 )