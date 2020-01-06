除了楊蕙如集團，還有多少網軍?長年關注台灣電力與能源配比「台灣能源」部落格，在1月6日收到來自Google的通知「接受政府支援的入侵者可能正試圖竊取您的密碼」。版主陳立誠表示，顯然Goolge證實了大家的懷疑：網軍乃「受政府支援」。

台灣能源部落格是由吉星工程公司前董事長陳立誠所經營，他在2012年就開始撰寫一系列針貶能源政策的文章，也集結成實體書，包括《能源與氣候的迷思：2兆元的政策失誤》《沒人敢說的事實：核能、經濟、暖化、脫序的能源政策》、《台灣的能源災難：一本書讀懂能源謎團》等。

雖然陳立誠的文章與理論受到許多理性派讀者的喜歡，在這次選戰也成為韓國瑜陣營「國政顧問團」能源組成員，但是「謗亦隨之」，網軍鍵盤俠對他的攻詰從來沒少過。

台灣能源部落格陳立誠表示，他遇到「政府授權竊取密碼」事件。(杜宜諳/攝)

「台灣能源」最新的留言表示「本人近日收到Google發來之通知，警告本人「受政府支援之入侵者正試圖竊取你的秘碼」。

圖片是來自Google的警告通知，寫著「接受政府支援的入侵者可能正試圖竊取您的密碼：這或許只是虛驚一場，但據Google瞭解，某些受到政府資助的入侵者可能試圖竊取您的帳戶密碼。只有不到0.1的Gmail使用者會遇到這種情況，不過我們無法透露情報來源，以免入侵者截獲相關資訊並改變做法，萬一對方成功得手，即可存取您的資料或使用您的帳戶進行其他活動。為進一步確保您的帳戶安全，根據您帳戶的現有設定，我們建議您採取下列措施:加入進階保護計劃，Google最強大的保護功能，可保護使用者免於針性攻擊的威脅。」

陳立誠表示，此一通知有兩層訊息：第一，Google知道有些網軍乃「受政府支援」，以往大家只是懷疑，但此次由Google明白指出確有此事。第二，Google警告「網軍正試圖竊取你的密碼」，平民百姓在家裏的電腦也成為政府竊取秘碼對象，這是什麼世界？政府網軍技術高超，若可不受法律約束任意竊取秘碼，全體人民都可能是受害者。蔡政府善於利用網軍製造假消息眾所週知，個人也不知承受多少汚衊。但大家不知道的是蔡政府利用網軍不只是製造假消息，除意圖竊取私人電腦秘碼外，還真不知道還有什麼其他骯髒手段。

最後陳立誠說，本人在此請蔡政府出面解釋Google訊息。

核能流言終結者創辦人黃士修隨後在臉書發表看法，他說陳立誠所遇到的事情並非個案，早在2015年，他幫洪秀柱選總統時，就已經收過「有人在嘗試破解密碼」，不過當時還不是「受政府支援」。到了2017年，他也收到過Google的警告「正式升級為受政府支援之入侵者試圖竊取密碼」，而且不只一次。

黃士修說，蔡英文總統不用把這些入侵行動又推給中共網軍紅色滲透，這一切的一切都不是巧合。芒果乾本身不是問題，偷加人工色素的黑心芒果乾才是問題。

芒果乾炒了一整年，中共網軍沒抓到，PTT倒是有上千個英派網軍帳號被起底，害死蘇啟誠處長的網軍頭子楊蕙如持續逍遙法外。

結果卻是批評政府的市井小民，一個接著一個被警調單位傳喚。光是社維法加行政權濫用，就能夠讓人民不敢批評政府。

未來還有反滲透法等著大家，只要啟動調查就能進行人格抹殺，即使證據不足司法判決無罪，也是一兩年後的事。

(中時電子報)