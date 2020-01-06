民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人林靜儀日前接受《德國之聲》專訪時指出，支持統一是叛國行為。

根據中央社報導，林靜儀3日透過臉書表示抱歉，日前德國之聲訪問，她的用詞不夠精確，標題被標註為「支持統一就是叛國」。他說，訪談過程中用詞不精確，引起紛擾，即日起辭發言人職務。

政治評論家黃暐瀚坦承，過去一段時間，有人說若蔡總統連任，中華民國會被「消滅」，他並不認同。但是，在林靜儀接受《德國之聲》專訪之後，他的想法改變了。

因為，德國之聲不是專訪「立委」林靜儀，而是「蔡英文總部發言人」林靜儀。林靜儀專訪所述，怎麼可能是「個人意見」？當然必須是「蔡英文的主張」。

林靜儀的專訪主述，就是「支持統一、就是叛國」、「暫時使用中華民國，等國會實質超過2/3就要修憲改台灣共和國」。

黃暐瀚認為，如果蔡總統連任，國家未必會消失（除非打仗），但「中華民國」確實會被漸漸消滅。

(旺報 )