總統1年前與獨派院士的談話，李艷秋指消息來源確實，如此可以看出，「真實」的蔡英文可說是被「權力魔戒」套牢的人，她慣於把責任歸咎於他人，把功勞歸於自己，而蔡英文暗地裡批評林佳龍「無政績」，卻又任命林為交通部長，這代表她為了維持派系平衡，掌握住自己的大權，即使心裡再怎麼不認同，一樣可妥協。

曾有受邀至蔡英文家中的人這樣描述，「她是一個儘管你吃了她親手做的菜，還暢談了2個多小時，仍覺得自己跟她不熟的人」，「古墓派」蔡英文與韓國瑜的古道熱腸形象，完全是截然不同的對比，很多在蔡英文身邊的人都說，不太能清楚知道蔡她真正在想什麼。

在獨派院士與蔡的會談中，院士口中的「建國大業」到底是什麼？是與前競辦發言人林靜儀所說的「修憲、修改領土、修改國號」相呼應嗎？

這場會議也顯示出蔡政府用人的偏頗，果然是「只看顏色」，把台大校長管中閔視為統派，當成眼中釘要除掉，連民進黨大老范巽綠，也可以因為她老公是統派，而不適任教育部長，聽了令人毛骨悚然，教育工作還有分顏色？還要看統獨？這樣子的教育政策會教出什麼樣的下一代？

從會議中，可以探知蔡英文的本性，其實是匹沉潛內斂的「狼」，為了權力，她可以不擇手段，不計前嫌。她心裡不齒林佳龍，但還是給他當交通部長，她跟柯文哲撕破臉，但最後為了不讓國民黨取得台北市長，又說「我們」暗助柯，那民進黨提名的候選人姚文智呢？過去她跟蘇貞昌不和，但還讓他當行政院長，在黨內總統初選與賴清德結下梁子，但在沒有更好的副手下，她還是找賴搭檔參選。為了掌權，蔡英文，不擇手段。

(中時 )