台大教授蘇宏達因批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法。台大校方２日呼籲應確保人民言論自由；台大學生會則認為，言論自由不應無限上綱、恣意解釋。台大學生會此番主張，被PTT網友噓爆。

根據中央社報導，台灣大學政治系教授蘇宏達日前在臉書揭露遭政府查水表過程，因自己在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法，若台大教授的政策評論都受如此震懾和恐嚇，更何況一般人，以後誰還敢批評政府。

台大校方2日上午發表聲明，對此侵害言論自由的行為表達嚴重關切，盼有關單位恪遵憲法第 11 條意旨，確保人民言論自由。

台灣大學學生會則於2日下午發表聲明指出，言論自由不應無限上綱、恣意解釋，比對蘇宏達的評論與其評論對象、時任故宮院長陳其南的媒體專訪，可見蘇宏達對陳其南的意見多有曲解，反覆以模糊曖昧的語彙「消滅故宮的文化大革命」稱之。

台大學生會指出，此舉非但不是理性討論，經影片傳播，造成大眾接受簡短片面的資訊而誤解，恐難以將言論自由保障做為託詞，台大這學期新成立法務處，發出的聲明卻明顯缺乏對法律內涵的理解和思考，學生會建議台大校方在公開發言前，應積極尋求專業的法律建議，而非憑空作文。

台大學生會也指出，陳其南是台大人類系兼任教授，其專業受到扭曲時，卻不見台大校方對其聲譽受到無端攻擊的「高度關切」，反而這次事件，台大校方罕見以公共平台表達嚴重關的「侵害言論自由之行為」，多重標準令人困惑是否「有些人的言論自由，比其他人更自由」。

對於台大學生會的主張，PTT網友噓爆，「真是神奇啊！」「搞得我好混亂！」「很有台灣價值！」

(中時電子報)