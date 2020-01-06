選前5天！韓國瑜第四支箭「司法正義」！對抗司法警政全面傾斜？【歷史哥下班閒談】

台灣2020選戰進入倒數計時，挺韓網紅「高雄歷史哥」分析稱，有三個因素決定這場選舉結果：一是支持韓的人投票率有多少？二是對現狀不滿的人投票率有多少？因為對現狀不滿，當然不會投給蔡英文，對現狀不滿愈高對韓愈有利；第三是年輕人對韓的惡感有多少？惡感愈高，會逼他們出來投票，如果降低惡感，就會有效降低蔡的得票。

《中評社》指出，被視為十大挺韓直播主之一的高雄歷史哥目前在Youtube頻道上有11.3萬人訂閱。他秉持「挺韓不粉韓」的理念，對的要說出來，不對的要給建議，希望能發揮力量，破除韓黑攻訐，澄清抹黑、抹黃、抹紅的黑韓產業鏈，幫韓澄清各類假消息。

歷史哥在接受《中評社》訪問時分析，蔡英文這一波網軍操作上佔非常大優勢，2018年的九合一選舉，蔡的網路聲勢一路潰敗，且被年輕人一路攻擊，但蔡最厲害的是頻頻跟百萬網紅合作帶風向，年輕人的從眾效應非常大。

他說，有感受到年輕人對韓國瑜的惡感減緩，是韓上了網路節目「博恩夜夜秀」後，加上楊蕙如網軍事件讓很多年輕人反感，他接到不少年輕人電話，強調自己之前都被楊騙了。

歷史哥分析，韓國瑜和蔡英文兩邊對選民的訴求不同，韓是愛與包容、快樂的選舉，但蔡則是讓選民恐懼跟憤怒，包括對中國大陸的不滿要如何宣洩等等，但用憤怒跟恐懼去投票，跟喜愛候選人去投票，相對比是較弱的。

至於韓國瑜如何降低年輕人惡感？歷史哥說，像類似的青年論壇活動可以多辦，還有行銷也很重要，4日晚上韓國瑜的政見發布會行銷非常成功，因為台灣喜歡二分法，不是黑就是白，不是藍就是綠，所以韓只能是草根就不能是菁英，但韓要打破草根的格局，是那場政見會的重點，韓的草根讓很多原本是深綠的農漁工轉為支持，但年輕人部份跨不太上去，這是重點所在。

歷史哥強調，韓國瑜的副手張善政是很大加分，前陣子綠營在操作張也是草包，但顯然不是很成功，整體看起來，韓國瑜的氣勢有維持住且是往上的，剩下最後幾天大家就是比造勢，而造勢拚場就是韓的強項了。

(中時電子報)