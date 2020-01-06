日產汽車前董事長高恩因違反《公司法》等被逮捕，在保釋候審期間搭私人飛機經土耳其抵達中東的黎巴嫰，日本海關並沒有他的出入境記錄。日本警方從東京到大阪調多處的監視器查看後，終於拼湊出他逃離日本的手法和足跡。

日本NHK電視台報導，東京地方檢察廳與警察懷疑高恩是以非法的手段出境，故以違反《出入境管理法》嫌疑展開搜查。相關人士透露，高恩2019年12月29日離開東京港區的住宅後，在東京港區的高級飯店與兩名美籍男性碰面，隨後3人在JR品川車站搭下午4點半過後發車的東海道新幹線赴大阪，約晚間7點半左右抵達大阪。

隨後3人一起進了離關西機場近的高級飯店，大約2個小時後，2名美籍男性攜兩只裝大型音響的黑箱子離開飯店赴關西機場，此時監視器的影像已沒有高恩的身影。兩名男子晚間10點半過後抵達關西機場，準備搭飛往土耳其的私人飛機，飛機於29日晚間11時10分起飛。這兩名男性攜兩只大黑箱登機，因為黑箱體積過大而沒有用X光機檢查，海關人員也沒有開箱檢查箱內的東西，故研判高恩應是藏身箱內。

關西機場內私人飛機專用貴賓室的監視器並沒有拍到高恩的影像。這架飛機當時加上土耳其籍的機長等乘組員共5人登機，載運著包括兩個大黑箱在內的9件行李。《華爾街日報》報導，其中1名美籍乘客與前美國特殊部隊隊員同名，此隊員後來轉職民間軍事公司，2009年還迎救出在阿富汗被綁架的美國記者。

這次高恩能逃離日本，也可說是拜日本海關安檢過鬆之賜。NHK報導，日本航空相關人士分析，私人飛機不同於一般民航機，由於乘客是特定的，較沒有恐怖攻擊或劫機之虞，海關安檢也就比較寬鬆，尤其是特大的行李無法過X光機而省略檢查。

日本政府為了吸引富人搭私人飛機出入日本，約10年前起便提供簡化搭機手續等便利。經過這次的教訓，國土交通省考慮針對私人飛機也加強行李的安檢。

(中時電子報)