2020總統大選將至，侯麗芳當年因電視劇《媽祖外傳》紅遍大街小巷，她5日晚間與明星好友王芷蕾、丁曉慧、施心慧、陳瑋齡以及82歲資深製作人陳君天開心聚會，好友們從西雅圖、紐約與華府等地回台，只為了投票挺韓國瑜。

王芷蕾過去唱紅許多台視連續劇主題曲，至今仍有許多觀眾琅琅上口，包含〈台北的天空〉、〈海角天涯〉以及〈翩翩飛起〉等經典名曲，為了投票，她與老公帶著讀小學的兒子特地返台，9日將在韓國瑜「凱道勝利晚會」高唱經典歌曲，不過因為兒子開學在即，老公7日就會帶著兒子先飛回美國。

王芷蕾（左起）、丁曉慧、侯麗芳、陳瑋齡與製作人陳君天多年好友再相聚。（侯麗芳提供）

而與侯麗芳擁有好交情的丁曉慧，當年曬得黑亮的陽光皮膚以及獨特歌喉，讓她唱紅《熱帶魚》專輯，並為自己贏得「熱帶魚」美譽，這次也特地從西雅圖返台挺韓。施心慧則說：「韓國瑜懂得民心民情，他的政策槍槍實彈，不像一些嘴砲都是空包彈，還有一些人只想到過去的榮光跟心中的苦毒，人民的未來？政策都沒提到，這樣可想而知我們會選誰。」她也痛心疾首呼籲，「只悲哀許多年輕人都被謊言、空包彈所迷惑，看不清事實，如果年輕人選擇別人，真正吃苦的就是投下選舉票的這一批年輕人。」

侯麗芳透露，當年施心慧、陳瑋齡一起主持資深製作人陳君天的節目，他們兩位私下都叫陳君天「奶媽」，這一次陳瑋齡也特別從紐約返台挺韓，侯麗芳表示：「他們都説四海歸心，就是要投韓國瑜，國外僑胞熱愛自己生長的這塊土地，期望中華民國強盛，王芷蕾、丁曉慧、陳瑋齡在美國相約返台，因為在美還有工作，可說排除萬難，大家趕回來投韓國瑜。」她提及周遭很多同學及友人，其中不乏是當年大歌星，大家都因投票挺韓，陸續從世界各地回國相聚，非常不容易。

侯麗芳（右）主持2019慶祝雙十金曲演唱會，李佳芬（右二）特地上台致意。（侯麗芳提供）

談到資深製作人陳君天，侯麗芳開心地說：「當年我是台視主持人，可以跟歌星們以及大製作人陳君天共聚，暢談近40年前的往事，真的非常高興，陳製作也說看到當年的徒弟們很喜悅。」她回憶過去在台視主持多次跨年節目、蔣經國總統就職以及台視20周年紀念節目等，製作人都是陳君天，兩人也連續合作4年慶祝雙十金曲演唱會，去年李佳芬還特地上台向大家致意，現場擠得水洩不通。

(中時 )